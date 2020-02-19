Рачительное отношение к бюджету ЕС

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В Брюсселе начинаются переговоры на высшем уровне о бюджете Евросоюза. Страны Восточной и Южной Европы получат из него больше денег, чем в него внесут. От Западной Европы поступит меньше, поскольку после «брексита» она уменьшилась сама. А бережливый Север пытается вернуть себе из общей казны часть того, что с него причитается.

Их называют «Рачительная четвёрка": Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания. Эти четыре члена Евросоюза платят в его бюджет больше всех в пересчёте на душу населения.

Она настаивают, чтобы и впредь взнос каждой страны составлял один процент от её валового национальный дохода. Другими словами, все столицы должны переводить в Брюссель одинаковую долю ВВП плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные иностранцам.

Однако с выходом из ЕС богатой Великобритании в общей казне образовалась брешь. Остающимся 27 членам надо компенсировать эту потерю увеличением вносов или сокращением расходов.

Не желая отдавать центру больше денег своих налогоплательщиков, «Рачительная четвёрка" предпочитает затянуть пояса. Кроме того, она хочет и дальше получать из бюджета обратно свои деньги, не востребованные благодаря эффективности хозяйства, например, субсидии фермерам.

«Такой возврат - абсолютное предварительное условие для Австрии, - сказала её министр по европейским делам Каролина Эдтштадлер. - Это - по сути, скидка, которая компенсирует разрыв между нашим более высоким финансовым вкладом и меньшим использованием общего бюджета. Австрия стала третьим по объёму чистым вкладчиком. Мы пытаемся сократить этот разрыв, поэтому требуем существенного возврата денег Австрии ".

У «Рачительной четверки" есть традиционный союзник: Германия, обладающая самой большой в ЕС экономикой. Но на этот раз Берлин смягчил свою позицию.

Правительство Ангелы Меркель выразило готовность заплатить больше одного процента, если новый бюджетный план будет в большей степени ориентирован на проведение «современной политики», такой как цифровизация экономика и борьба с изменением климата.

Зампред Комитета Европарламента по бюджету выступает за долгосрочные инвестиции:

«Если мы не получим существенно больше финансирования, мы не сможем решать новые задачи. Придётся также проводить сокращения в традиционных областях - в так называемой "политике сплочения" и в сельском хозяйстве, - сказал немец Никлас Хербст. - Нам нужно решить: хотим мы бюджет, ориентированный на будущее, или такой, как всегда".

Сколько Германия готова платить на экологию и цифровую экономику — остаётся её секретом на переговорах по бюджету. Похоже, что аргументы немецкого канцлера убедили руководителей «Рачительной четвёрки". Так, консервативно-зелёное коалиционное правительство Австрии согласилась проявить гибкость в отношении размера вкладов в общую казну.

Добавим, что правящие в некоторых странах социалисты требуют увеличить государственные расходы.

Но до сих пор Евросоюзу удавалось договориться и свести концы с концами.