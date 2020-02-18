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Брюссельское бюро

Беседа главы Еврокомиссии с роботами

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 Elena Cavallone
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Беседа главы Еврокомиссии с роботами
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Euronews
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Не часто политики разговаривают с роботами. Это с видимым удовольствием делала Урсула фон дер Ляйен.

Во среду председатель Еврокомиссии представит стратегию по разработке и применению искусственного интеллекта, а во вторник она посетила центр ИИ во Фламандском университете в Брюсселе. Около 200 человек работают там над высокотехнологичными проектами, которые частично финансирует Евросоюз.

«Здесь я могу видеть, как ИИ служит человеку. Мне было интересно увидеть приложение, которое помогает людям в повседневной жизни, - сказала фон дер Ляйен. - В целом, технология нейтральна, и от нас зависит, что мы от неё получим ».

Искусственный интеллект может способствовать инновациям в разных сферах - от здравоохранения до транспорта, но также вторгаться в личную жизнь и нарушать общественную.

ЕС хочет первым в мире регулировать применение ИИ, чтобы обеспечить соблюдение этики, прозрачности, безопасности и ответственности.

Новые правила будут иметь последствия для крупных цифровых компаний. Недаром глава Facebook Макр Цукерберг на днях посетил Брюссель, чтобы встретиться с высшими должностными лицами ЕС. Европейская ИИ стратегия не допускает злоупотребления данным пользователей, что может послужить примером для законодателей в других регионах мира.

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