Территориальное планирование: как решить конфликты на море?

Дельфины и киты, обитающие в кристально чистых водах у берегов Азорских островов, притягивают туристов как магнит. Крупнейшая компания-организатор китотуров ежегодно перевозит 30 тысяч клиентов на борту своих девяти лодок. Цель – понаблюдать за жизнью китообразных, привлеченных к Азорским островам обильными рыбными запасами.

Но не вступает ли китотуризм в конфликт с местным рыболовством?

По словам местных морских биологов, дельфины и киты подплывают к рыбакам — таким образом им не нужно даже прикладывать усилия, чтобы найти себе пищу. А рыбаки, в свою очередь, сообщают китотуристам, где можно посмотреть на этих морских животных. Получается своего рода сотрудничество.

Более тесное сотрудничество и более устойчивое развитие — вот цели так называемого "Морского территориального планирования". Это процесс, в котором морские пользователи объединяют усилия с правительствами в регулировании использования морских ресурсов. Финансируемый ЕС проект MarSP помогает Азорским островам, Мадейре и Канарским островам развивать свои планы в этой области.

По словам координатора проекта Луз Парамио, новые виды использования морских ресурсов могут сосуществовать без ущерба для той или иной индустрии. Организацией такого мирного сосуществования как раз и занимаются разработчики Морского территориального планирования.

Все дело в картах!

Наблюдения морских пользователей объединяются с существующими данными о морских ресурсах и местообитаниях в географической информационной системе (ГИС). Их цель состоит в том, чтобы распределить все виды деятельности на карте таким образом, чтобы они работали наилучшим образом.

Мы попросили морские отрасли промышленности обозначить периметр, где они практикуют свою деятельность, а также указать, с какими другими индустриями они конфликтуют и почему. Затем мы берем эту информацию и вводим ее в географическую информационную систему, что помогает нам принять то или иное решение Хелена Каладо Профессор Морского территориального планирования, Университет Азорских островов

Планирование учитывает все факторы — от уровня глубины и использования прибрежных земель до культурных артефактов и, самое главное, экосистем. Морские ресурсы можно использовать только при условии сохранения биологического разнообразия, здоровья морских растений и животных.

Мадейра завершила свои планы раньше других архипелагов Макаронезии, разрешив конфликт между ее растущим бизнесом аквакультуры и ее важнейшим сектором — туризмом. Серфингисты жаловались на рыбные клетки в воде, поэтому планировщики нашли способ переместить их в другое место, где они неожиданно стали привлекательными для аквалангистов. А что касается проблем загрязнения, то власти планируют регулярные проверки.

Как живут рыбоводческие фермы?

Большая часть прибрежных вод к северу от главного острова Мадейры — охраняемые территории обитания морских млекопитающих – они находятся вне зон экономических интересов. Рыбоводческим фермам были отведены относительно небольшие участки на другой стороне острова — но с достаточным пространством для деятельности.

Для компаний аквакультуры это важно — они удвоили свое производство за последний год и не собираются останавливаться на достигнутом.

Многие фермы защищены от штормов, имеют хорошую глубину и хорошие течения, которые сохраняют воду чистой. Тот факт, что в морском планировании эти территории обозначены как аквакультурные объекты, дает инвесторам уверенность в том, что они смогут и дальше развивать свой бизнес в ближайшие годы.

Морские территориальные планы будут обновляться каждые несколько лет, чтобы включить новые возможности для бизнеса, охватывающие пространства от побережья до внешних границ регионального и национального морского пространства.

Поиграем?

Поиск компромисса с соседями – это не детские игры.

На учебном семинаре в Тулоне французские и алжирские специалисты сыграли в настольную игру MSP Challenge. Она имитирует оживленную морскую границу между тремя странами с конфликтующими морскими видами деятельности. Именно такие проблемы должны решать специалисты по Морскому территориальному планированию — особенно в таких зонах, как Северная Европа, где интенсивно используется ограниченное морское пространство.

Все виды трансграничной деятельности - морской транспорт, туризм, а также биоразнообразие, все охраняемые морские территории. Задача здесь понять, как управлять этими различными видами деятельности, трансграничными, на постоянной основе Алехандро Иглесиас Кампос программист, Межправительственная океанографическая комиссия (МОК) ЮНЕСКО

Эта игра используется во многих странах, участвующих в проекте MSPGlobal — это инициатива Европейской комиссии и Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО по продвижению Морского территориального планирования во всем мире, обмену опытом между Европой и другими регионами.

Экономическая выгода при сохранении природы

Одна из основных целей надлежащего Морского территориального планирования — увязка устойчивого экономического роста с сохранением природы.

Примером может служить пляж Лас–Кантерас в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, где туризм и охрана окружающей среды идут рука об руку.

Таким образом, это место считается одновременно ценным морским заповедником, домом для сотен видов рыб, и туристическим центром для любителей снорклинга и дайвинга.

Чтобы лучше защитить природу и оптимизировать использование морского пространства, финансируемый ЕС проект PLASMAR разрабатывает систему содействия принятию решений. Он показывает, насколько пригодна та или иная территория для данного сектора, исходя из ее океанографии, морской деятельности, прибрежного землепользования, потребностей в сохранении и других факторов.

Место морских ветряных электростанций в планировании

Морское территориальное планирование также должно интегрировать новичков в морских районах, таких как морские ветряные электростанции. Испытания уже ведутся на полигоне "Плокан" в Гран-Канарии. Исследователи убеждены, что турбины в море не должны мешать другим секторам.

Мы работаем над проектами таким образом, чтобы рыбные хозяйства могли выполнять свою работу вокруг турбин или даже развивать аквакультуру между ними — поэтому вопрос стоит в развитии технологий Хосе Хоакин Эрнандес-Брито исполнительный директор "Океанической платформы Канарских островов"

Прибрежные государства-члены ЕС должны до конца марта 2021 года завершить разработку своих морских территориальных планов, стимулирующих морскую экономику и сохраняющих прибрежные экосистемы для будущих поколений.