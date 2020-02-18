Ассоциированное гражданство для недовольных "брекситом"

Мэр Лондона Садик Хан во время визита в Брюссель призвал переговорщиков от ЕС обсудить идею предоставления британцам так называемого ассоциированного гражданства. Инициатива принадлежала координатору ЕС по "брекситу" Ги Верхофстадту. Смысл заключается в том, чтобы граждане Соединенного Королевства смогли свободно перемещаться в рамках сообщества. В эксклюзивном интервью Euronews Садик Хан отметил:

"Я осознаю, что у нас не будет тех же привилегий, что и раньше, когда мы были членами ЕС. Мы должны будем покинуть единый рынок, лишимся свободного передвижения рабочей силы, услуг и капитала. Но те, кто хочет оставаться частью Европы и ЕС, могут сохранить связь с континентом через ассоциированное гражданство. Тогда мы могли бы перемещаться по Европе, учиться здесь, работать и пользоваться преимуществами ЕС".

Лондонский градоначальник вместе с тем, все же надеется, что когда нибудь Соединенное Королевство снова станет частью Европейского Союза.

Садик Хан, мэр Лондона: "Я не хочу,чтобы мои дети росли в атмосфере нехороших старых времен, когда мы с подозрением относились к французам или немцам. Я хочу, чтобы наши дети считали их друзьями, своей семьей. В среднесрочной или долгосрочной перспективе мы должны обсуждать и спорить, но в краткосрочной перспективе ясно, что мы покинули ЕС".