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Греция

Протесты в Афинах против пенсионной реформы

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 Кнарик Хачатрян
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Протесты в Афинах против пенсионной реформы
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euronews
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Тысячи греков вышли во вторник на улицы Афин, протестуя против новой пенсионной реформы. Впервые после финансового кризиса текст не предусматривает сокращения пенсий, но профсоюзы государственных служащих требуют возврата к докризисному режиму, гораздо более выгодному.

Главное нововведение - поощрение тех, кто захочет работать дольше. Демонстранты с этим не согласны.

"35 лет работы до выхода на пенсию - вот это мне кажется логичным и жизнеспособным. Я учитель, мне исполнилось 58. Я работаю с 22 лет, и смогу выйти на пенсию с 62-х. Поэтому у нас в школе много пожилых учителей, которые зачастую уже чисто физически не справляются со своими обязанностями".

"Я думаю, что мы прежде всего должны бороться за пенсию. Многие люди могут подумать, что можно и не выходить на пенсию, но это ошибка. Потому что тогда министерство труда сочтёт, что не нужно выплачивать пенсии, которые люди заслужили".

По словам консервативного правительства, проект, за который в пятницу должен проголосовать парламент, направлен на обеспечение устойчивости системы к 2070 году. Оппозиция и профсоюзы обвиняют власти в попытке закрепить законодательным путём меры, которые страна согласовала с международными кредиторами для выхода из кризиса.

''После периода жесткой экономии это первый закон о социальном обеспечении в Греции, который не предполагает снижения пенсий. Правительство говорит, что этот закон будут проверен на жизнеспособность в течение следующих десятилетий", - передаёт из Афин корреспондент Euronews Фэй Дулгери.

Во вторник во Афинах остановился общественный транспорт: Конфедерация государственных служащих объявила суточную забастовку. Прекратили перевозку пассажиров и морские паромы в портах Пирей, Рафина и Лаврион. Бастуют работники государственных медучреждений, СМИ приостановили работу на три часа.

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