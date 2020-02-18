Евросоюз подтянул отстававшую Португалию

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

На саммите Евросоюза в четверг будет обсуждаться общий семилетний бюджет. Предложено сократить на 12% помощь отстающим странам и регионам. В защиту так называемых "фондов сплочения" сплочённо выступили 16 государств Востока и Юга Европы. Среди них — Португалия, которой в одиночку пришлось бы наверное, туго.

Город Вила-Нова-ди-Гайя в нескольких километрах от Порту, на севере Португалии. В районе социального жилья арендуют недорогие квартиры у государства 7 тыс человек.

Ещё недавно многие здания были в плачевном состянии. Но 10 лет назад на благоустройство города поступило 18 млн евро. 85% работ было профинансировано европейскими фондами сплочения.

“Больше всего денег пошло на реновацию района Вила-д'Эсте. Были укреплены строения, улучшены их энергетические характеристики и повышен комфорт для жильцов, - говорит архитектор Карла Пиреш. - Параллельно муниципалитет Вила-Нова-де-Гайя использовал другие источники для улучшения всего общественного пространства, были отремонтированы плавательный бассейн и павильон для отдыха. Произведены инвестиции в том, что представляет большую важность для местной общины, предпринято много и нематериальных усилий для содействия социальной интеграции».

В городе улучшилась демографическая ситуация. Жители чувствуют на себе результаты ремонта зданий, проведённого с 2009 по 2015 г.:

"В домах было очень холодно и сыро. Теперь температура и влажность в норме".

"Стены утеплили пенопластом, починили вентиляцию. Теперь летом не так жарко. В комнатах стало куда уютнее".

Север Португалии находится на втором месте (после испанской Андалусии) по объёму предоставляемой Евросоюзом помощи. В период с 1989 по 2015 год из фондов ЕС туда поступило почти 23 млрд евро.

"Если мы сравним Португалию на момент вступления с Евросоюз в 1986 году с Португалией сегодня, то огромной прогресс достигнут практически по всем показателям, - говорит глава Комиссии по региональному развитию Фернандо Фрейре де Соуза. - Мы видим свидетельства того, что использование фондов ЕС и нашего государства было необходимо, инвестиции в общественные службы, в бизнес, в науку принесли хорошие плоды. Все эти перемены во многом зависели от финансовых пакетов".

Однко Еврокомиссия считает, что Португалия еще не достигла среднего по ЕС уровня в некоторых областях, а значит, нуждается в дальнейшем использовании фондов сплочения.