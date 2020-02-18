Дубль Холанда принес победу "Боруссии"

Два гола норвежского форварда Эрлинга Холанда принесли победу немецкой "Боруссии" из Дортмунда над французским "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Он открыл счет на 69-й минуте, на что гости ответили голом Неймара. Но все же точку в этой встрече поставил 19-летний нападающий "Боруссии" - 2:1.

А испанский "Атлетико" на своем поле со счетом - 1:0 выиграл у английского "Ливерпуля". Единственный гол уже на 4-й минуте забил Сауль. Примечательно, что при Диего Симеоне "матрасники" еще ни разу не проигрывали в домашних матчах Лиги чемпионов.

Ответные матчи будут сыграны 11 марта.