Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Спорт

Дубль Холанда принес победу "Боруссии"

Комментарии
 Ирина Александрова
euronews_icons_loading
Дубль Холанда принес победу "Боруссии"
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Martin Meissner
Размер текста Aa Aa

Два гола норвежского форварда Эрлинга Холанда принесли победу немецкой "Боруссии" из Дортмунда над французским "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Он открыл счет на 69-й минуте, на что гости ответили голом Неймара. Но все же точку в этой встрече поставил 19-летний нападающий "Боруссии" - 2:1.

А испанский "Атлетико" на своем поле со счетом - 1:0 выиграл у английского "Ливерпуля". Единственный гол уже на 4-й минуте забил Сауль. Примечательно, что при Диего Симеоне "матрасники" еще ни разу не проигрывали в домашних матчах Лиги чемпионов.

Ответные матчи будут сыграны 11 марта.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.