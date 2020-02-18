Испания, 1936 год, разгар гражданской войны. Известный писатель, философ Мигель де Унамуно поддержал военный переворот, надеясь на то, что в стране будет наведен порядок. Тем временем к власти в Испании приходит генерал Франко. Он быстро установил связь с нацистской Германией и фашистской Италией. После размещения войск Франко в Саламанке, писатель выступает с решительным осуждением его действий.

Фильм "Во время войны" - новая работа испанского режиссера и сценариста Алехандро Аменабара. Он известен такими картинами как "Открой глаза", "Другие" с Николь Кидман, "Море внутри", главную роль в которой исполнил Хавьер Бардем. Аменабар относит себя к авторам, которым для завершения работы необходимо время.

Алехандро Аменабар, режиссер: "Я не знаю, как можно снимать фильмы каждый год! Я знаю, что другие так делают. Но у меня обычно не бывает сразу несколько проектов. Когда я концентрируюсь на одном проекте, я полностью в него погружаюсь и увлекаюсь им. И мне очень сложно от этого оторваться и сосредоточиться на каких-то других фильмах".

Картина "Во время войны" в прошлом году вышла в Испании и имела большой успех. Фильм стал лауреатом национальной кинопремии "Гойя" в 5 номинациях.

Период правления Франко и гражданская война - это темы, которые все еще вызывают острые споры в Испании, и АменАбару потребовалось более 2 часов, чтобы рассказать об этом историческом этапе.

Алехандро Аменабар: "Мой идеальный формат - 2 часа 30 минут. Я понимаю, что делать фильмы так, как нравится мне, с полной свободой и драматизмом, становится все труднее и труднее. В современном мире некоторые режиссеры даже прибегают к помощи специальных платформ, отказываясь от традиционных механизмов при производстве фильмов".

Фильм "Во время войны" уже появился на экранах европейских кинотеатров.