COVID19: эпидемия идет на спад?

Число жертв COVID19, достигло почти 1 800 человек, количество зараженных с момента начала эпидемии превысило 70 с лишним тысяч, из них свыше 10 с половиной тысяч болеют тяжелой формой пневмонии.

Есть статистика и по выздоровлению - поправились почти 11 тысяч человек.

В настоящее время в обсервации находятся более 150 тысяч китайцев, еще у семи с лишним тысяч человек подозревают вирусоносительство.

По словам директора одной из больниц в Ухани, "мы сейчас обладаем возможностями взять распространение инфекции под контроль. У нас налажена диагностика, мы проводим экспресс-анализы, которые могут подтвердить или опровергнуть наличие коронавируса, поэтому статистика уточняется каждый день, и в настоящий момент же в течение нескольких дней количество диагностированных заболевших идет на спад.

Во Франции прошедшие карантин граждане смогли вернуться домой. Но накануне стало известно о новом случае заражения - это британец, также проводивший отпуск в Альпах в том же шале, где гостил инфицированный, с подозрением на заражение коронавирусом в воскресенье в одну из лионских больниц госпитализирована жительница Роанна.

В Германии у вернувшихся и находившихся в карантине вирусоносительство обнаружено не было.

Схожая картина - и в Бельгии, диагностика не подтвердила заражение ни у кого из восьмерых подданных королевства.

Об этом сообщил врач-инфекционист Патрик Соенжес: "У всех нормальное самочувствие, мы провели серию экспресс-тестов в течение этих двух недель, все они оказались отрицательными".

Иная ситуация - на борту круизного судна Diamond Princess: там заболели, по данным на утро понедельника, 355 человек, среди них - 40 американцев.

В общей сложности на территории архипелага подтверждены 413 случаев СOVID19.

Вашингтон намерен эвакуировать порядка 300 своих граждан, застрявших на Diamond Princess, по прибытии им придется пройти еще один двухнедельный карантин на базе ВВС в Калифорнии.

По сообщениям АФП, в понедельник в Пекин прибывает группа экспертов ВОЗ, чтобы обсудить пути распространения эпидемии.

Для специалистов пока ясности в этом ключевом вопросе пока нет.