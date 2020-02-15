Сирийцы бегут из Идлиба

Военное наступление правительственных сил на контролируемый оппозицией регион на северо-западе Сирии привело к ухудшению положения гражданского населения, в результате чего сотни тысяч людей вынуждены были бежать из района боевых действий. Многим при наступиших холодах, приходится ночевать в палатках. По меньшей мере 10 человек погибли в результате переохлаждения и удуший.

"Мы не можем противостоять этому. Холодно, идет снег, наша жизнь ужасна. Мы не можем перенести этот холод, дети тоже. Такая жизнь, что я могу сказать? Мы сломлены. Я старая женщина с детьми и никто не заботится о нас", - говорит жительница лагеря.

Тем временем Организация Объединенных Наций призывает Сирию, Турцию и Россию к деэскалации и обеспечению гуманитарного доступа в сирийский Идлиб, ситуация в котором резко обострилась в последнее время.

Элизабет Байрс, представитель ВПП: "Сильные бомбардировки в городе Атарибе за последние несколько дней привели к значительному перемещению населения. С декабря 2019 года до настоящего времени в результате авиаударов и вооруженных столкновений на северо-западе Сирии более 800 000 человек покинули свои дома".

В пятницу в районе Алеппо был сбит вертолет ВВС Сирии. В результате погиб экипаж. Это уже второй сбитый сирийский аппарат за последние дни. 11 февраля турецкие СМИ сообщили о том, что бойцы вооруженной оппозиции сбили вертолет сирийской армии в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.

Ситуация в этом районе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако антиправительственные группировки лишь усилили свои атаки.