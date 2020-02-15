На востоке Германии прошли антифашистские марши

Тысячи людей вышли на улицы немецких городов Эрфурта и Дрездена в знак протеста против ультраправых экстремистских групп и возможных политических коалиций с ультраправой партией "Альтернатива для Германии".

В Эрфурте, административном центре Тюрингии, на антифашистский марш вышли около 10 тысяч человек под лозунгами: "Мы не хотим Четвертого рейха" и "Нет договоренностям с фашистами".

В Дрездене антифашисты вышли на улицы в параллель с "маршем справедливости" неонацистов, приуроченном к 75-й годовщине бомбардировки города англо-американской авиацией в конце Второй мировой войны. Тогда трагедия унесла жизни 25 тысяч человек.

В начале февраля в Тюрингии разразился политический скандал.

Там на выборах премьер-министра с перевесом в один голос победил консервативный политик Томас Кеммерих из "Свободной демократической партии" при поддержке "Альтернативы для Германии".

Тем самым было нарушено негласное политическое табу, запрещавшее использовать в борьбе за пост главы ландтага поддержку ультраправых сил. Под давлением общественности Кеммерих ушел с поста.

Скандал привел к отставке нескольких немецких политиков, в том числе преемницы Меркель на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Лидер христианских демократов в Тюрингии Майк Моринг также объявил об уходе со своего поста.