Муссолини сохранил почётное гражданство

Большинство депутатов совета города Сало в итальянской области Ломбардия не поддержали предложение исключить посмертно из списка почётных граждан Бенито Муссолини.

Позицию депутатов объяснил глава города Джанпьеро Чипани: «Мы считаем, что помнить о таком историческом персонаже как Бенито Муссолини – правильно. Также как и об ошибках, сделанных фашизмом. Но для этого не требуется стирать его из памяти».

Дуче фашистской партии и глава итальянского правительства с 22 по 43 гг. последние годы жизни провёл в Сало, фактической столице прогерманской Итальянской социальной республики.

«В школах больше не изучают серьезно ни историю, ни обществоведение. Поэтому любые акты, даже символические, явно не осуждающие фашизм одобрять нельзя», – считает Лучо Педрони, председатель отделения Национальной ассоциации итальянских партизан (занимающейся поддержанием памяти об антифашистском сопротивлении) в провинции Брешиа.

Между тем апелляционный суд Милана приговорил к 10-дневному тюремному заключению 11 неофашистов за публичную демонстрацию «римского салюта». Суд пришёл к выводу, что этот символический жест «усиливает опасность распространения дискриминационных идей».