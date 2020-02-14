Два человека погибли при жёсткой посадке Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале.

На борту вертолета авиакомпании "Скол" находились 7 сотрудников компаний "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения" и трое членов экипажа. Погибшие — командир судна и второй пилот.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили ТАСС, что вертолет летел с Гыданского полуострова в поселок Сабетта и попал в снежную бурю. Жесткая посадка вертолета произошла в 400-500 метрах от аэропорта конечного пункта назначения. В результате чего Ми-8 сломал лопасти и перевернулся.