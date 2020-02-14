В Латвии ходят по клюкву зимой

В латвийском городе Лимбажи, известном своими клюквенными болотами, появилась новая зимняя забава. Обычно ягоду перестают собирать с наступлением зимы, когда землю покрывает снег. Но в этом году снега как не было, так и нет, а из-за непривычно теплой погоды клюква уродилась на славу.

"Ягоды такие красивые, их так много! - говорит жительница Лимбажи Линда. - Значит, надо их собирать, правда, малыши? А что мы потом с ними сделаем? Клюквенное желе!"

Местный фермер Лаурис Спатс и раньше пускал любителей клюквы на свои поля после того, как осенью собирал урожай. Но чтобы поставить это на поток не только осенью, но и в январе-феврале, он еще не думал: "Раньше мы собирали клюкву осенью, а зимой катались на лыжах. Теперь снега нет, так что придется искать другие зимние развлечения", - говорит он.

Если теплая и бесснежная зима станет для Латвии нормой, Лаурис намерен расширить хозяйство, чтобы все желающие получить дозу витаминов и антиоксидантов пристрастились к новому хобби.