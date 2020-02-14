Femen против Дня святого Валентина

Протест ко Дню святого Валентина организовали в Париже активистки движения Femen. Девушки приковали себя цепями к "мосту влюблённых", как называют Мост искусств в самом центре города.

Манифестантки заявили, что выступают не против любви, а против трактовки праздника, который они называют днём "патриархальной и токсичной любви", которая по их мнению приводит в конечном итоге к насилию и фемициду.

"В День святого Валентина, 14 февраля, происходит всплеск насилия против женщин, это касается 223 тысяч француженок. Речь идёт об изнасилованиях и убийствах. Мы хотим заявить, что ради любви не убивают, ради любви не насилуют — всё это преступления, акты насилия, которые нельзя оправдать любовью", — говорит одна из активисток.

Символы такого праздника, по мнению Femen, — шарики в виде красных и чёрных сердечек, венки и букеты чёрных цветов, макияж в виде синяков и кровоподтёков и лозунги на груди, вроде "Я не хочу любить тебя до смерти".

По данным агентства Франс-Пресс, с начала этого года во Франции отмечены уже 126 случаев фемицида.