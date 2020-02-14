Еврокомиссар Джентилони о Китае и бюджете

Экономике Евросоюза прогнозируют устойчивое развитие, хотя и умеренными темпами. Рост ВВП в еврозоне должен составить 1.2% в год. Но эту тенденцию может вскоре испортить вирус COVID19, если им заразится много европейцев. Корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста спросила еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони о возможных последствия эпидемии для хозяйства.

Джентилони: Трудно измерить её влияние на экономический прогноз. Но я думаю, ясны две вещи. Первое - это то, что влияние будет зависеть от продолжительности вспышки заболевания в Китае. Чем дольше продолжительность, тем сильнее воздействие. Второе, и совершенно очевидное, заключается в том, что важность китайской экономики для глобальной сильно изменилась со времени последней эпидемии, которая была в 2003 году, то есть эпидемии SARS или атипичной пневмонии. В то время китайская экономика составляла 4% мировой, сейчас она составляет почти 18%. Поэтому, если возникнет проблема в Китае, мы столкнемся с этой проблемой в производственных цепочках, в поставках, поездках, в туризме и других секторах.

Euronews: Другая открыто обсуждаемая в Евросоюзе тема — это его новый бюджет или многолетний рамочный финансовый план. После выхода из ЕС Великобритании в нем создается брешь в 12 млрд евро ежегодно. Как это можно сделать? Вы оптимистичны?

Джентилони: Я оптимистичен - в смысле, уверен, что мы найдем решение. Для в этого Европейском Совете должно быть достигнуто соглашение. Еврокомиссия предлагает сделать бюджет сбалансированным, не ослабляя традиционной политики, но и принимая во внимание тот факт, что у нас есть новые задачи, которые должны быть учтены в бюджете.

Под новыми задачами при разработке финансовых планов ЕС подразумевается борьба с изменением климата и предоставление ресурсов для решения проблемы миграции.