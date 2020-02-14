ВОЗ: Китай делает всё, что можно

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло в Китае почти 64 тысяч, а в остальном мире – 447. Такие данные обнародовала в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Д-р Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, отверг высказанные США упреки в адрес Китая в недостаточном информировании остального мира о принятых мерах по борьбе с инфекцией.

«Наши специалисты работают на месте. Офис ВОЗ действует там с самого начала. Наш представитель и команда специалистов прибыли в Ухань много недель назад. Мы убеждены в том, что имеем дело с правительством, которое сотрудничает с нами, приглашает международных экспертов, предоставило всему миру информацию о геноме вируса и продолжает сотрудничать с иностранцами».

Во французском Бордо из больницы выписался 48-летний пациент, излечившийся от уханьского коронавируса благодаря антивирусному препарату ремдисивир.

«Он прошёл курс специального лечения, направленного против вируса, с помощью антивирусного препарата, который вводится внутривенно, – рассказывает Дени Мальви, научный сотрудник Университетской клиники Бордо. – Этот препарат на данный момент является наиболее подходящим кандидатом для сравнительного испытания в полевых условиях в Китае».

Медики ждут результатов испытания в Китае еще одного антивирусного препарата, лопинавира, который в сочетании с ритонавиром ранее зарекомендовал себя как эффективный ингибитор размножения вирусов иммунодефицита человека.