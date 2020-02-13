Режиссер из Судана рассказал о жизни, смерти и юности

На кино-форумах появляется все больше фильмов африканских режиссеров. Минувший год в этом плане стал показательным. На фестивалях в Старом Свете и за его пределами с успехом прошла картина "Ты умрешь в 20-ть" режиссера Амджада Абу Алалы. Действие происходит в Судане. Сакине, матери маленького Музамила предсказывают, что ее сын умрет в двадцать лет. Отец ребенка уходит из дома. Мать посвящает жизнь мальчику и оберегает его. А сам Музамил растет под постоянным страхом неминуемой скорой смерти. И вот ему исполняется 19-ть .

Амджад Абу Алала, режиссер: "В Судане в настоящее время нет возможности снимать фильмы. В стране последние тридцать лет нет кино. И это плохо. Но есть и позитивные моменты. Я думаю, нашему поколению все-таки повезло. Будучи режиссерами в Судане, мы имеем дело с многочисленными, еще не рассказанными историями. Мы привыкли к африканским образам, к арабским.... Но увидеть некий микст, смешение - это действительно что-то новое".

Картина "Ты умрешь в 20-ть" - совместное производство Франции, Норвегии, Германии и Египта. Лента была отобрана для показа на Венецианском кинофестивале, где получила премию имени Луиджи Де Лаурентиса Золотой лев будущего за лучший дебютный фильм.

Амджад Абу Алала, режиссер: "Моей целью было создание продукта хорошего качества. Я мечтал об этом десять лет, с тех пор, как решил снять картину. Я очень хотел сделать достойный фильм. Я имею ввиду и мастерство актеров и качество визуальных эффектов. Думал я и о том, как лучше выстроить работу непосредственно с самими суданцами".

Социальная драма, рассказывающая о традициях, религии и верованиях, их влиянии на людские судьбы, вышла на экраны во многих европейских европейских странах.