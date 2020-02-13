Последний венецианец Сен-Марко

Венецианцы уезжают из Венеции: за последние 50 лет население в 175 тысяч человек сократилось втрое. Ещё в прошлом веке на знаменитой площади Сен-Марко в центре города на воде жили 350 семей. Сегодня - лишь один человек. Антонио Заго, владелец судоверфи.

"Мы, венецианцы, стали тут чуть ли не американскими индейцами, - говорит он. - Во всём городе живёт всего 52 тысячи человек, а приезжают сюда ежегодно 30 миллионов туристов. И получается, что мы живём тут как в резервации".

Жить в городе, где всё заточено на туристов, стало тяжело: магазины для самого необходимого закрылись один за другим, их сменили многочисленные сувенирные.

"Чем меньше население - тем меньше сервиса. А когда нет сервиса, то люди уезжают. Получается замкнутый круг", - сетует Маттео Секки, председатель ассоциации жителей Венеции.

Арендная плата за торговые точки в Венеции в два раза выше, чем в центре Парижа, и на весь город осталось лишь три продуктовых магазина, несколько булочных и один рыбный магазин. Расположенные на первых этажах зданий, они постоянно рискуют быть затопленными водой.

Маттео Секки показывает, какого уровня достигла вода во время наводнения в ноябре 2019 года.

С января в Венеции введен прогрессивный въездной налог до 10 евро, а с 2022 года без бронирования отеля посетить город станет очень сложно. Но будет ли этого достаточно, чтобы переломить тенденцию и спасти последних венецианцев?