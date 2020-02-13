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Праздник влюблённых с коронавирусом

В преддверии Дня святого Валентина воздух в Маниле пропитан романтикой. Но опасения в связи с распространением коронавируса COVID-19 грозят подпортить филиппинцам праздник влюблённых.

Что может быть лучше в такой ситуации, чем объяснение в любви, помноженное на заботу о любимом человеке? Хозяйка цветочного магазина Мэри Джейн Виллегас придумала несколько актуальных дополнений к традиционному букету: между цветами она поместила медицинскую защитную маску, флакончик с дезинфицирующим средством, перчатки и даже тюбик зубной пасты.

Такой букет стоит чуть дороже, чем другие композиции, выставленные в магазине. Но многим эта идея понравилась, и от покупателей отбоя нет.

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