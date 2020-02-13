Макрон пообещал защитить Монблан

Усилить меры по защите окружающей среды пообещал президент Франции Эммануэль Макрон, приехавший в Альпы вместе с министром экологии и группой учёных-климатологов. В четверг они посетили крупнейших французский ледник Мер-де Глас, который стремительными темпами тает.

Макрон в частности пообещал сделать всё, чтобы защитить гору и ледник от чрезмерного наплыва туристов и загрязнения.

Это общееврепейская битва. Эммануэль Макрон президент Франции

"Это общееврепейская битва. Мы должны бороться за то, что за выбросы углекислого газа пришлось платить высокую цену, реальную фиксированную цену; чтобы действовал механизм в рамках наших границ. Мы должны разработать настоящую стратегию , которая позволила бы нам быстрее продвигаться вперёд", - заявил Макрон, выступая у подножия Монблана. Он подчеркнул, что таяние ледников - неоспоримое доказательство глобального потепления.

"Мы, несомненно, слишком долго медлили, и ещё не всех смогли убедить, - сказал французский президент. - Но мы можем этого добиться, и я бы даже сказал, что это борьба за судьбу всего человечества. Потому что это битва инноваций, адаптации и глубокого понимания нависшей над нами опасности".

В 2018 году французские власти уже ненадолго ограничивали доступ к Монблану из-за опасений по поводу связанного с посещениями загрязнения. До конца 2020 года Франция планирует также создать природный заповедник вокруг Монблана, самой высокой точки Западной Европы. В связи с этим будет, в частности, ограничено число посетителей, особенно в летний период.