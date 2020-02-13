Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Великобритании   -  

Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политическое убежище в Великобритании. Он заявил, что у него есть информация о "высокомасштабной коррупции в России и в Казахстане" и "о миллиардах долларов, украденных у народа Казахстана". В своем посте в Facebook внук бывшего президента рассказал о газовом контракте, по которому казахстанский газ за копейки продается "Газпрому".

Я верю в то, что если народ объединится против власти внутри страны, то нам будет под силу перевернуть государство вверх дном! Почему вверх дном? Потому что после дна начинается новое начало! Айсултан Назарбаев Внук экс-президента Казахстана

По словам Назарбаева-младшего, на него оказывают давление родственники, в том числе его мать Дарига Назарбаева. Сам молодой человек "оказался в центре жадности и ненасытности своей семьи". Внук бывшего президента Казахстана рассказал, что водитель его матери выкрал его паспорт, который лежал в гостинице в Великобритании.

Я верю в то, что если народ объединится против власти внутри страны, то нам будет под силу перевернуть государство вверх... Publiée par Aisultan Rakhat sur Mercredi 12 février 2020

В октябре 2019 года Назарбаев-младший был приговорен к условному сроку и штрафу за нападение на полицейского в Лондоне. "Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под действием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них", - писал телеканал BBC.

Единственной моей слабостью стали наркотики, в которых я искал успокоение души от невыносимой реальности! Я не хотел быть частью этого нескончаемого потока жадности и ненасытности! Айсултан Назарбаев Внук экс-президента Казахстана

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева, покончившего жизнь самоубийством в австрийской тюрьме. Долгие годы отец Айсултана Назарбаева занимал в стране руководящие посты, но позже стал критиком действующей власти.