Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Великобритании   -  

Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политическое убежище в Великобритании. Он заявил, что у него есть информация о "высокомасштабной коррупции в России и в Казахстане" и "о миллиардах долларов, украденных у народа Казахстана". В своем посте в Facebook внук бывшего президента рассказал о газовом контракте, по которому казахстанский газ за копейки продается "Газпрому".
По словам Назарбаева-младшего, на него оказывают давление родственники, в том числе его мать Дарига Назарбаева. Сам молодой человек "оказался в центре жадности и ненасытности своей семьи". Внук бывшего президента Казахстана рассказал, что водитель его матери выкрал его паспорт, который лежал в гостинице в Великобритании.
В октябре 2019 года Назарбаев-младший был приговорен к условному сроку и штрафу за нападение на полицейского в Лондоне. "Назарбаев признан виновным в том, что он, находясь под действием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них", - писал телеканал BBC.
Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева, покончившего жизнь самоубийством в австрийской тюрьме. Долгие годы отец Айсултана Назарбаева занимал в стране руководящие посты, но позже стал критиком действующей власти.