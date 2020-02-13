Глава Еврокомиссии пришла на допрос

Ошибки были, но и чётких правил не было: глава Еврокомиссии и экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен ответила на вопросы немецких парламентариев.

Речь идёт о многомиллионных контрактах на консалтинговые услуги, которые под её руководством распределяло оборонное ведомство. Аудиторы федеральной счётной палаты сомневаются в их законности и необходимости. Оппозиция говорит о коррупции.

Матиас Хён, член парламентского комитета:

"Стало ясно, что не существует чётких правил, которые регулировали бы привлечение консультантов и контролировали бы их деятельность так, чтобы эти связи не зажили своей собственной жизнью. В итоге мы имеем то, что имеем: целый ряд нарушений, а важные решения принимаются благодаря личным знакомствам. А в воздухе витает исчерпывающее описание происходящего — кумовство".

Фон дер Ляйен занимала пост министра обороны с 2013 по 2019 годы. Первые подозрения у аудиторов появились в 2018-м. По данным следствия, незаконные траты из бюджета составили около 200 миллионов евро. Сама фон дер Ляйен заявила, что узнала об этом тогда же, из аудиторских отчётов.

Йона Келльгрен, Euronews:

"Урсула фон дер Ляйен прошла на слушания через чёрный ход. Камеры в зал заседаний допущены не были. Экс-министр подчеркнула, что ошибки имели место, но без внешних консультантов её ведомству было не обойтись. Оппозицию такое заявление, очевидно, не удовлетворило. Выводы комитета должны быть обнародованы в течение года".