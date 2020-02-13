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Колумбия

Цветы из Колумбии: букет без наркотиков

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 Ирина Александрова  & Euronews
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Цветы из Колумбии: букет без наркотиков
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Euronews
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Колумбия - крупнейший экспортер цветов. День святого Валентина в календаре местных фермеров отмечен красным. Вот такие необыкновенные букеты могут украсить ваш дом будь он в Нидерландах, Британии или Испании. А еще Колумбия, согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, занимает лидерство в производстве кокаина. Торговцы наркотиками с присущей им изобретательностью пытаются использовать коробки с цветами для транспортировки своего товара. Чтобы бороться с этим явлением, цветоводы усиливают меры безопасности. С помощью таких видеокамер контролируется каждый этап процессов упаковки и перевозки.

Химена Родригес, менеджер TENJO FLOWERS : "Мы - сертифицированное предприятие. Это объединение фермеров, которые делают все возможное для того, чтобы экспорт цветов был свободен от незаконной деятельности. В рамках этого союза мы должны защищать наших сотрудников, сознательно относиться к найму рабочей силы, а также быть уверенными в поставщиках упаковочного материала, необходимого для экспорта".

Штрих-коды на оберточной бумаге указывают где выращены цветы. Это окажет существенную помощь полиции, если в какой-либо партии будут обнаружены наркотики. Тщательно проверяется и транспорт. Чтобы избежать ложных обвинений, грузовики перед отправкой товара опечатываются. Откроют их только по прибытие в аэропорт, где проверку начнут уже сотрудники правоохранительных органов. В прошлом месяце через эти сканеры прошли около 500 коробок с цветами. По меньшей мере 26 тысяч были проверены вручную сотнями полицейских. В 2018 году в цветочных посылках было найдено 400 килограммов кокаина.

Хосе Фернандо Акоста Мойа, подполковник полиции: "Мы заметили, что преступники маскируют наркотики и прячут их не только в сердцевину цветка, но и в его стебли. Кокаин, который злоумышленники хотели переправить из Колумбии в другие страны, мы также выявляли и в самих коробках с цветами".

Принимаемые меры безопасности способствуют тому, что наркодельцы отказываются от попыток транспортировки кокаина в цветочных поставках. В этом году полиция не обнаружила ни грамма наркотиков в 600 стебельках, предназначенных на экспорт ко Дню святого Валентина.

Эктор Эстепа, Euronews : "Площадь плантаций коки в Колумбии составляет более 160 тысяч гектаров. Наркоторговцы прибегают ко всем видам транспортировки с тем, чтобы их товар попал на европейские рынки. Но здесь, в международном аэропорту Эль-Дорадо, сотрудники полиции не дают кокаину проникнуть в цветочный бизнес, который становится все более активным, благодаря договору о свободной торговле между Колумбией и Европейским Союзом".

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