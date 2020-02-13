Мэр Будапешта просит у Евросоюза денег

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

В Евросоюзе разворачивается битва за общий бюджет на следующие 7 лет. Брюссель наводняют лоббисты, уговаривающие ассигновать побольше тем, кто их прислал. С чиновниками-еврократами встречаются в "лобби" и первые лица стран, национальных регионов и городов, получающих финансирование из центра. Один из них - мэр Будапешта.

Некоторые деятели Евросоюза обзывают Венгрию "нелиберальной" страной, поощряющей антиевропейские настроения. В Брюссель приезжают из неё и Восточной Европы политики-либералы, находящие в оппозиции к своим правительствам. Они просят Еврокомиссию предоставить им прямой доступ к фондам ЕС.

Мэр Будепешта Гергей Корачонь обещают на эти деньги бороться с климатическими изменениями.

Корреспондент Евроньюс Шандор Жирош спросил его: "Не пытаетесь ли вы на деньги ЕС создать противовес политике премьер-министров Виктора Орбана в Венгрии и Ярослава Качиньского в Польше?»

«Мы не призываем Евросоюз занять позицию в наших национальных политических дебатах, - ответил Корачонь. - Но нам всем приходится иметь дело с ситуацией, когда есть правительства, которые блокируют принятие решений в ЕС, они устраивают в обществе разрушительные дебаты вместо конструктивных. У нас есть города с проевропейской ориентацией, и они разделяют основные цели Союза. Получается, что нынешнее руководство ЕС поддерживает своих собственных противников, а не потенциальных союзников. На это нужно дать ответ. И таким ответом может быть прямое финансирование городов».

Гергей Корачонь победил на выборах мэра Будапешта в октябре прошлого года. Теперь он утверждает, что правительство Орбана готовит политическую месть, перекрыв доступ столицы к фондам ЕС. Правительство это отрицает.

Шандор Жирош спросил градоначальника: «Каковы доказательства того, что правительство Орбана в Венгрии собирается исключить Будапешт из проектов, которые финансирует Евросоюз?»

«У нас есть связанные с этим опасения, - сказал Корачонь. - Есть сообщения прессы и официальные документы, которые указывают на то, что правительство хочет централизовать распределение средств. Оно намерено определить внутри страны целевые области. Средства будут переводиться туда, а не в другие регионы, где местную власти контролирует оппозиция. Допустим, это просто предположения; допустим, что это не так. Я могу сказать одно наверняка: с мэром Будапешта, избранным прямым голосованием, правительство не начинало никаких переговоров о том, какие проекты оно хотело бы реализовать в течение следующего 7-летнего бюджетного цикла в Будапеште или в Будапештском регионе.»