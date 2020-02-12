Посол США в НАТО: "ракет слишком много"

В брюссельской штаб-квартире НАТО проходит очередное заседание Североатлантического совета. Корреспондент Euronews Андрей Бекетов беседует об этом с Постоянным представителем США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Euronews: Почему министры обороны НАТО, встречаясь на этой неделе, обсуждают российские ракетные системы?

Хатчисон: Построенные Россией ракеты выходят за рамки Договора об РСМД. Мы будем говорить о защите от них. Мы хотели бы сесть за стол переговоров о контроле над вооружениями с Россией, и, мы надеемся, с Китаем. Америка хотела бы также начать трехстороннее обсуждение ракетных систем ядерного оружия и обычных вооружений. Сейчас в мире слишком много ракет.

Euronews: Как вы можете убедить Китай и Россию производить меньше ракет или не производить вообще?

Хатчисон: Единственный способ убедить их - это иметь достаточно средств сдерживания. Нам нужна защита от тех ракет, которые Россия и Китай создают и уже развернули. У нас должна быть защита, и они должны знать, что у нас есть защита.

Euronews: Не втягиваетесь ли вы в гонку вооружений с Китаем и Россией? Американская администрация просит денег на производство нового типа ядерной боеголовки и двух ракет. Разве это не гонка вооружений?

Хатчисон: Да. Но они нужны нам для обороны. Конечно, мы обновляем наше ядерное оружие ради нашей боеготовности. И если нам понадобится что-то новое для защиты, мы это сделаем. Мы все хотим мира, в котором нет ядерного потенциала. Но до тех пор, пока мы не этого не добились, мы хотим быть альянсом, который сможет защищаться от ядерного оружия, баллистических ракет, гиперзвуковых ракет или ракет, которые могут прилететь через космос. Как видно из нашего бюджета, мы собираемся вкладывать деньги в совершенствование наших подводных возможностей, потому что мы видим больше активности России на воде и под водой.

Euronews: Что вы думаете о предложении президента Франции Эммануэля Макрона поделиться французскими средствами ядерного сдерживания для защиты европейских союзников, а также об увеличении расходов на европейскую оборону?

Хатчисон: Мы не возражаем против с того, что ЕС тратит деньги на оборону. Но мы хотим, чтобы европейцы продолжали строить альянс НАТО, потому что у нас есть возможности для сдерживания крупных потенциальных противников. Поэтому мы, безусловно, приветсвуем усилия любой европейской страны по созданию собственной оборону, если она работает с НАТО и укрепляет НАТО, чтобы у всех наших народов был зонтик безопасности.