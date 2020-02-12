Застрявшие в Ухани: как украинцы пытаются вернуться домой

Живущая в Ухани украинка Ирина Чуйко хочет вернуться домой, но власти Украины, несмотря на обещания, до сих пор не эвакуировали своих граждан - всего около 50 человек. В Киеве обещали отправить самолет на прошлой неделе, потом рейс перенесли на 11 февраля. В авиакомпании SkyUp сейчас говорят, что эвакуация будет на этой неделе, но точная дата пока неизвестна.

У нас в Украине по новостям все трубили о том, что мы забираем наших граждан из Ухани, чуть ли не с цветами нас будут встречать. Но в итоге самолет так и не вылетел Ирина Чуйко Украинская студентка, живущая в Ухани

"Мы как будто первые с конца", - жалуется Ирина. Ее друзей из Бангладеш, Вануату, Папуа-Новой Гвинеи уже эвакуировали, а украинцы застряли в Ухани.

Минимизация рисков

Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что задержка связана с минимизацией рисков до нуля, это "вопрос дней".

"Мы продолжаем искать возможность, чтобы провести эвакуацию таким образом, чтобы не создавать дополнительные риски для местного населения. Это главная задача. <...> Есть тонкости в том, как ведет себя эта инфекция", - сказал премьер-министр на заседании кабинета министров.

Он добавил, что список объектов, где может быть организован карантин, уже определен.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая также заявила, что эвакуация будет проведена тогда, когда власти убедятся, что “обеспечены защита и готовность медучреждений”

"Ситуация становится все более серьезной"

По словам Ирины, сама она сохраняет спокойствие, но некоторые ее друзья из числа иностранных студентов боятся даже выходить на улицу. "Некоторые девушки плачут, у них истерики и нервные срывы", - рассказывает студентка.

О наболевшем. Об эвакуации граждан Украины из Уханя - эпицентра распространения коронавируса. Друзья, пишу о... Publiée par Iryna Chuyko sur Mardi 11 février 2020

Однако, несмотря на отсутствие паники, Ирина все же хочет вернуться на Украину: девушке надоело жить в изоляции и она опасается, что в общежитии введут карантин и тогда студенты не смогут даже выходить на улицу. И, ко всему прочему, пока совершенно непонятно, когда Ухань сможет вернуться к нормальной жизни.