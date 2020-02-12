Всемирный мобильный конгресс отменили из-за короновируса

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменен из-за вспышки нового коронавируса. Одна из крупнейшик в мире выставок мобильной индустрии должна была пройти с 24 по 27 февраля.

В Заявлении организаторов отмечается: "GSMA отменила конгресс , потому что глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным для GSMA провести мероприятие".

Ранее представители медико-санитарных институтов королевства, на специально созванной пресс-конференции говорили о том, что в Барселоне и стране в целом ситуация нормальная.

Сальвадор Илла, министр здравоохранения Испании: "Мы приняли все меры, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, и мы считаем, что их достаточно, чтобы гарантировать общественное здоровье жителям Барселоны, Каталонии и в целом Испании".

Альба Вергес и Бош, министр здравоохранения правительства Каталонии: "Нет никаких оснований для того, чтобы приостанавливать проведение какого-либо мероприятия в Барселоне, и Каталонии".

Ожидалось, что конгресс привлечет более 100 000 посетителей из примерно 200 стран. Такого рода мероприятие представляет огромный источник дохода для отелей, ресторанов и компаний такси. Решение об отмене выставки организаторы приняли после того, как несколько десятков крупных корпораций объявили, что их представители не поедут в Барселону. От участия отказались Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony и многие другие.