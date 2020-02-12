Европарламент - о женском обрезании

До сих пор много девушек и женщин в мире подвергаются обрезанию. Им ампутируют части половых органав - порой, простым лезвием, без анестезии. Эта жестокая процедура лишает их на всю жизнь нормальной сексуальности, а то и здоровья.

Хади Коита, родом из Сенегала, после подобной операции едва выжила. Теперь она помогает другим жертвам обрезания и добивается искоренения такой практики.

«Я решила провести кампанию против нанесения увечий женским генеталиям, потому что в 80-х годах во Франции из-за этого было очень много смертей, - говорит Хади. - Одна трехмесячная девочка истекла кровью после ампутации, меня это очень травмировало».

По оценкам Организации Объединенных Наций, что только в Евросоюзе живет 600 тысяч женщин, перенёсших обрезание. Подвергуться ему рискуют еще 180 тысяч, часто об этом не зная.

Коита ходит по бельгийским школам, где ведёт разъяснительную работу среди эмигранток. Многие из них возвращаются на каникулы и праздники в страну происхождения, где их могут таким образом искалечить.

«После наших лекций некоторые девочки хотят делиться своим личным опытом и просить нас о помощи, - продолжает сенегалка. - Они слышали, что их родители собираются съездить в Африку и говорили им: "Мы устроим для вас одну церемонию во время каникул ».

В Бельгии есть больница для обрезанных женщин, где они могут получить помощь - от психологических советов до хирургической реконструкции.

Врач объясняет последствия различных видов ампутаций:

«Женщины, у которых был отрезан клитор, могут страдать от боли, - говорит Мартин Кейлет. - На рассечённых нервах могут образовать опухоли, причиняющие много страданий. Женщинам, у которых органы были зашиты, просто оставляют отверстие в несколько миллиметров для слива менструальной крови и мочи. У них может быть повреждена тазовая связка. Ясно, что это делает сексуальные отношения чрезвычайно сложными ».

В среду депутаты Европарламента 612 голосами из 651 утвердили резолюцию с призывом усилить борьбу против калечащих операций на женских половых органах и обеспечить помощь выжившим. Правоцентрист из Ирландии считает, что важность этой проблемы недооценена:

«Нужны, чтобы политические лидеры отнеслись к этому более серьёзно, - сказала Фрэнсис Фицджеральд. - Это ужасное преступление, которое ломает женщинам жизнь».

В резолюции говорится, что ЕС должен поощрять третьи страны на запрет женского обрезания. Если ничего не менять, то ему могут подвергнуться к 2030 году 68 миллионов человек.