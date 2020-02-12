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США

Первичные выборы у демократов: Байден вновь пришел последним

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 Елена Караева
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Первичные выборы у демократов: Байден вновь пришел последним
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. - Pablo Martinez Monsivais
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78-летний Берни Сандерс, сенатор от Вермонта и один из кандидатов на пост президента США от Демпартии, сказал, что его победа на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир предрекает начало конца эпохи нынешнего хозяина Белого дома: "Позвольте сказать это уже сегодня вечером - эта победа знаменует начало конца Дональда Трампа!".

Но пришедший вторым бывший мэр города Саут-Бенд и восходящая звезда Демпартии Пит Буттеджидж, со своей стороны, засомневался, что Сандерс в принципе способен победить Трампа, если сенатор будет выдвинут партийным кандидатом.

Третье и четвертые места распределились соответственно между сенатором из Миннесоты Эми Клобушар и сенатором из Массачусетса Элизабет Уоррен.

Экс-вице-президент Джо Байден пришел пятым - и это второе подряд поражение известного политика на первичных выборах.

Байден, как сообщается, покинул Нью-Гэмпшир, даже не дождавшись публикации результатов голосования.

Партийный съезд демократов, который и выдвинет кандидата в президенты, состоится в середине июля в Милуоки.

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