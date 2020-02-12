Вирус COVID19 ВОЗ назвала "врагом человечества"

Даже с новым названием COVID19 коронавирус продолжает старое: в среду стало известно, что за сутки умерли почти 100 человек, всего заболевших - речь идет о КНР - сейчас свыше 44 с половиной тысяч человек, а количество вновь инфицированных - и тоже только в Китае - увеличилось на две тысячи пациентов.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, _"у нынешней эпидемии последствия могут быть куда как серьезнее, чем у теракта. И если сегодня все страны не примут мер и не признают COVID19 угрозой обществу номер один, я буду сомневаться в качестве усвоенных человечеством уроков".

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Тедрос Адханом Гебрейесус, известный профессор-вирусолог, ныне глава ВОЗ, знает, о чем говорит, когда называет COVID19 "врагом человечества" Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved Mark Schiefelbein

Японские власти успели заявить, что на борту круизного лайнера Diamond Princess зарегистрированы 39 новых случаев заражения, а всего инфицированы 174 пассажира.

Все снабжение круизного лайнера, который пришвартован к грузовому терминалу порта Йокогамы, осуществляет армия AP Photo/Eugene Hoshiko Eugene Hoshiko

На брифинге в штаб-квартире ВОЗ в Женеве руководитель этой организации профессор Тедрос Адханом Гебрейесус также прокомментировал новое название коронавируса: "Нам требовалось найти такое наименование, которое бы не имело прямых географических коннотаций или референций по отношению к животному, но в то же самое время, его нужно было легко произнести, оно должно точно с точки зрения научной терминологии обозначать возбудитель болезни.

В Британии появилось благодарственное письмо пациента, у которого обнаружили COVID19.

Стив Уолш адресовал слова признательности врачам и всему медперсоналу стационара, где он продолжает оставаться в карантине. Уолш - тот самый человек, который подхватил инфекцию, будучи в командировке в Сингапуре, после чего заразил еще минимум пятерых соотечественников, с которыми проводил отдых на альпийском курорте во Франции.

Один из ведущих китайских эпидемиологов Чжун Наньшань, 17 лет назад идентифицировавший возбудитель атипичной пневмонии, заявил во вторник вечером, что пик эпидемии еще не пройден, и что ситуация с распространением COVID19 будет только ухудшаться. Его слова передает The Associated Press.