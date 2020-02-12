Ближневосточный план. Новости Европарламента

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Здесь происходят важные трансатлантические контакты. В Штаб-квартире НАТО в среду собрались министры обороны альянса, включая главу Пентагона. А на следующей неделе в Брюссель приедут министры иностранных дел ЕС, также госсекретарь Соединённых Штатов. На очереди новости Европарламента.

Евросоюз ещё готовится выступить с подробным ответом на план президента Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке.

Тем временем, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал Совет Безопасности ООН отклонить эти предложения Соединённых Штатов.

Представитель Палестины при Евросоюзе Абдул Рахим аль-Фара прокомментировал в первоначальную реакцию Брюсселя на план Вашингтона:

"Европейский союз занял очень чёткую позицию, он четко заявил, что ближневосточное урегулирование возможно только при соблюдении принципа "двух государств", а переговоры должны вестись на основе международного права и всех резолюций Организации Объединенных Наций".

Выступая в Европарламенте, Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности не стал полность отвергать план Трампа, но призывал к международному посредничеству:

"Представление конкретных предложений, такими организациями, как ООН, может быть полезным в качестве потенциальной возможности для начала политического процесса, - сказал Жозеп Боррель. - Предложения, представленные две недели назад, не совсем соответствуют согласованным на международном уровне параметрам. Трудно увидеть, как эта инициатива может вернуть обе стороны к столу переговоров".

Этот вопрос будет обсуждаться на Совете по иностранным делам ЕС в понедельник, 17 февраля. Министры иностранных дел пригласили для обмена мнениями госсекретаря США Майка Помпео.

Новости Европарламента

Евродепутаты в Страсбурге много голосовали. На первом пленарном заседании без британских представителей подавляющее большинство одобрило позицию Брюсселя на переговорах с Лондоном. ЕС намерен строить новые отношения с Соединённым Королевством на принципе "ровного игрового поля" — то есть без преимуществ какой-либо из сторон в том, что касается прав граждан, налогов, государственной помощи, защиты потребителей и борьбы с климатическими изменениями.

Европарламент дал "зелёный свет" торговому соглашению с гораздо более далёкой державой: Вьетнамом. Депутаты выразили озабоченность по поводу соблюдения в нем прав человека и достойных условий труда, но поддержали большинством голосов сделку, которая стала самой амбициозной их всех подписанных Евросоюзом с развивающейся страной.

Защищаются права не только людей. Законодатели призвали к созданию общеевропейской системы регистрации кошек и собак с целью остановить незаконную торговлю домашними животными. Только 3 депутата проголосовали против.