Аббас: "Палестину превращают в "швейцарский сыр"

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас раскритиковал предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план палестино-израильского урегулирования. Выступая в Совете Безопасности ООН, Аббас продемонстрировал карту, представленную Вашингтоном, и сравнил ее с известным своими дырками швейцарским сыром. Таким образом он обратил внимание США на то, что в плане Палестина лишена многих районов, на которые претендует.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас: "Этот план не принесет мира или стабильности региону. И, следовательно, мы не примем этот план. Мы будем противостоять его реализации. Это краткое изложение проекта, который был нам представлен. Государство, которое они нам предлагают, похоже на швейцарский сыр".

Аббас предложил созвать международную конференцию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке с участием палестинцев, израильтян, а также России, США, ЕС и ООН.

Обеспокоенность развитием ситуации от имени европейских коллег высказал министр иностранных дел и обороны Бельгии.

Филипп Гоффен, министр иностранных дел и обороны Бельгии: "Мы подтверждаем нашу обеспокоенность в связи с поселенческой деятельностью Израиля на оккупированной палестинской территории, которая является незаконной по международному праву и представляет собой препятствие на пути к миру и принципу "двух государств для двух народов".

Между тем постоянный представитель Израиля в ООН заявил, что перемены смогут быть реальными только после отставки Махмуда Аббаса.

Данни Данон, Постоянный представитель Израиля при ООН: "Давайте не будем биться головой об стенку. Прогресс на пути к миру не будет достигнут до тех пор, пока президент Аббас останется на своем посту. И это реальность. Только когда он уйдет, Израиль и палестинцы смогут двигаться вперед".

Тем временем тысячи палестинцев из разных частей Западного берега реки Иордан собрались в Рамаллахе в знак поддержки позиции своего руководства. Манифестанты также вновь выразили протест против так называемого "мирного плана", предложенного Дональдом Трампом.