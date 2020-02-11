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Швеция

Приз за победу — оленьи рога

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 Павел Барсуков
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Приз за победу — оленьи рога
Авторское право
AFP
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Поехать и помчаться может любой: в городе Йоккмокк на севере Швеции — соревнования оленьих упряжек. При этом санями управлять может любой турист. Онелеводы советуют только крепко держаться за вожжи и лечь: и сопротивление воздуха меньше, и шансов свалиться не так много.

Приз за победу в гонке на оленях — оленьи рога. В этом году они достались туристке из Финляндии:

"Это очень весело. Я сначала даже не представляла себе, на что это похоже, но это превзошло любые ожидания", — говорит победительница.

Йоккмокк расположен сразу за Полярным кругом. Каждую зиму здесь устраивают саамскую ярмарку — крупнейший фестиваль культуры северного народа Скандинавии. Причём это мероприятие проводится уже более 400 лет.

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