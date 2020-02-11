PinchukArtCentre: "В поле зрения - будущее"

Две новые выставки открылись в минувшие выходные в PinchukArtCentre - настоящем эпицентре современного искусства в Киеве.

Euronews

Одна из них знакомит с номинантами на национальную премию Центра, учреждённую его основателем бизнесменом Виктором Пинчуком, а вторая посвящена литовской художнице и видеомейкеру Эмилии Шкарнулите, победительнице 5-го международного конкурса Future Generation Art Prize, который проходил в прошлом году.

Main prize of the 5th edition of Future Generation Art Prize goes to Emilija Škarnulytė🎉 pic.twitter.com/9QNx3xD1PC — FGAPrize (@FGAPrize) March 27, 2019

Экспозиция, названная "Покои сияния", включает в себя масштабную видеоинсталляцию и фотографии.

Euronews

"Эмилия Шкарнулите - удивительная художница, которая исследует вопрос глубоководной добычи, что очень актуально сегодня в свете обсуждаемых и уже принятых на прошлой неделе законов об этой промышленной сфере, которая может привести к необратимой потере биологического разнообразия в мировом океане", - говорит Бьёрн Гельдхоф куратор выставки и арт-директор PinchukArtCentre.

Euronews

Художница предлагает также заглянуть и в мир после ядерной катастрофы, в котором прекратилась человеческая деятельность, и верх взяла природа.

"Руины человеческой деятельности через взгляд из далёкого будущего", - так прокомментировала свою работу сама Шкарнулите.

Euronews

"Это всё связано с радиоактивностью и ядерными отходами, - сказала она корреспонденту Euronews. - У меня здесь нет повествующих говорящих голов. Я скорее стараюсь рассказать историю в письменном виде и в последовательности событий. Меня на это вдохновили некоторые фильмы - такие, например, как "Сталкер" Тарковского. Для меня важно, как мы движемся во времени, и как время обрывается, и на нашем пути образуется что-то вроде узких тоннелей, прорытых червями, и возникает такое чувство, словно вы взмываете ввысь".

Euronews

"В поле зрения оказывается будущее, которое невозможно просчитать, где наши передовые технологии превратились в обломки, покоящиеся на дне океана. В театре, подобно этрусским гробницам, мы наблюдаем, как все это становится частью вечного цикла переходов из жизни в смерть и в перерождение", — говорится в аннотации к видео.

Euronews

Выставка "Покои сияния" будет открыта в киевском PinchukArtCentre до мая.