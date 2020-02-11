Затопленные города и поваленные деревья: шторм "Киара" в фотографиях

"Киара" продолжает бушевать на севере Европы и продвигается вглубь континента. В ночь на вторник шторм нанес удар по Корсике, где власти объявили оранжевый уровень опасности. Скорость ветра здесь достигла 220 км в час, отменены авиарейсы, ряд автотрасс закрыт для движения большегрузных машин, в школах нет занятий.
Похожая ситуация и в 42 департаментах на севере Франции, где непогода сорвала крыши, повалила деревья и столбы линий электропередачи. 130 тысяч человек остались без света.
В Великобритании стихия привела к перебоям в работе транспорта, массовым отключениям света и наводнениям. Прекращено паромное сообщение через Ла-Манш, отменены сотни авиарейсов. Красный уровень опасности объявлен в Нидерландах. Все массовые мероприятия в стране запрещены, в том числе матчи чемпионата страны по футболу.
Мы собрали лучшие фотографии иллюстрирующие масштабы стихии.