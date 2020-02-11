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мир

Затопленные города и поваленные деревья: шторм "Киара" в фотографиях

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Затопленные города и поваленные деревья: шторм "Киара" в фотографиях
Авторское право
Lindsey Parnaby / AFP
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"Киара" продолжает бушевать на севере Европы и продвигается вглубь континента. В ночь на вторник шторм нанес удар по Корсике, где власти объявили оранжевый уровень опасности. Скорость ветра здесь достигла 220 км в час, отменены авиарейсы, ряд автотрасс закрыт для движения большегрузных машин, в школах нет занятий.

Похожая ситуация и в 42 департаментах на севере Франции, где непогода сорвала крыши, повалила деревья и столбы линий электропередачи. 130 тысяч человек остались без света.

В Великобритании стихия привела к перебоям в работе транспорта, массовым отключениям света и наводнениям. Прекращено паромное сообщение через Ла-Манш, отменены сотни авиарейсов. Красный уровень опасности объявлен в Нидерландах. Все массовые мероприятия в стране запрещены, в том числе матчи чемпионата страны по футболу.

Мы собрали лучшие фотографии иллюстрирующие масштабы стихии.

AP
Волны разбиваются о маяк во время шторма Киара в Ньюхейвене, Великобритания. 9 февраля 2020APMatt Dunham
AFP
Женщина выливает ведро воды на затопленную улицу в Митолмройде на севере Англии, 9 февраля 2020AFPOli SCARFF
AP
Исландские лошади стоят в своем загоне в Верхайме под Франкфуртом, Германия, 9 февраля 2020APMichael Probst
AFP
Спасатели эвакуируют грузовик, опрокинутый из-за сильного ветра в Марли, на севере Франции, 10 февраля 2020 годаAFPFrancois Lo Presti
AP Photo
В Нидерландах благодаря Киаре прошла велогонка по езде против ветра, 9 февраля 2020 годаAP PhotoPeter Dejong
AFP
Пассажиры ждут на главном железнодорожном вокзале Мюнхена на юге Германии 10 февраля 2020AFPChristof Stache
AFP
Затопленная улица в Митолмройде на севере Англии, 9 февраля 2020 годаAFPOli Scarff
dpa via AP
Дерево упало на машину в Гамбурге, Германия, понедельник, 10 февраля 2020dpa via APDaniel Bockwoldt

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