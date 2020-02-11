Новые отношения Евросоюза с Великобританией

После выхода Великобритании из Евросоюза две недели назад стороны объявили, что в уже следующем месяце приступят к переговорам о дальнейшем сотрудничестве. Бывшие партнёры по ЕС хотят свободно торговать, но выдвигают для этого разные условия.

Лондон, похоже, согласен лишь отчасти следовать правилам Брюсселя, который это не устравает. Выступая на первых дебатах после "брексита" в Европарламенте, председатель Еврокомиссии исключили уступки:

«Никогда прежде мы не предлагали никому другому такого: новую модель торговли, уникальный доступ к нашему единому рынку, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Но, конечно, для этого потребуются соответствующие гарантии: честной конкуренции и защиты социальных, экологических стандартов для потребителей. Условия для игроков должны быть одинаковыми. Мы называем это "ровное игровое поле".

Учитывая, что торговые переговоры с другими третьими странами продолжались многие годы (с Канадой 7 лет), евродепутат из Португалии сомневается в том, что сделка с британцами может быть достигнута в отведенный для этого срок, к концу года:

«Ясно, что Соединённое Королевство очень хорошо знает Европейский Союз, наверное это поможет, и потребуется меньше, чем 7 лет, - сказала Маргарида Маркеш. - Но десяти остающихся месяцев недостаточно».

Торговля - не единственное, что должно определить будущие отношения между Великобританией и ЕС. Обе стороны заинтересованы в общей безопасности.

Румынский законодатель хотел бы видеть продолжение гуманитарных контактов, например, в области науки и образования:

«Я могу представить себе дальнейшее участие Соединённого Королевства в европейских исследовательских программах и в обмене студентами, в чем заинтересованы и британские университеты, профессора и учащиеся, - сказал Зигфрид Мурешан. - Но это, конечно, стоит денег, и требует, чтобы Великобритания вносила свою долю».

Соединённое Королевство хочет завершить к июню оценку того, в каких аспектах оно может взаимодействовать с Евросоюзом на прежних условиях. Лондон уже провозгласил свою свободу регулировать любые сферы жизни государства и граждан по своему усмотрению.