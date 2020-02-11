Daimler: сокращение прибыли и дивидендов

Один из крупнейших в мире автоконцернов немецкий Daimler сообщил о почти трехкратном сокращении чистой прибыли по итогам прошлого года. Показатель упал с 7,58 млрд евро до 2,71 млрд.

Прибыль уменьшилась несмотря на рост продаж в подразделении Mercedes-Benz.

Руководитель Daimler Ола Каллениус заявил, что бренд не теряет своей привлекательности несмотря на падение прибыли, а меры по реструктуризации должны постепенно решить проблемы.

В прошлом году расходы автопроизводителя выросли на 1,5 млрд евро из-за дизельного скандала. Для преодоления последствий был создан резервный фонд в объеме трёх миллиардов евро.

Ухудшение показателей также связано с ростом инвестиций в разработку новых технологий, в частности, электрокаров, чтобы выполнить ужесточенные требования Еврокомиссии по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Автоконцерн Daimler снизил дивиденды по акциям, а сотрудники получат урезанный годовой бонус —500 евро вместо 5000.

По оценкам Ассоциация европейских производителей автомобилей, в текущем году продажи снизятся на 2%, а на крупнейшем в мире рынке — Китае — замедление наблюдается уже сейчас.