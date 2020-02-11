Дебаты по бюджету. Парламентская хроника

Европарламент переехал на пленарную сессию в Страсбург. Депутаты обсуждают расширение Евросоюза, его бюджет, а также такие текущие вопросы, как наступление коронавируса.

Разворачиваются дебаты вокруг долгосрочного финансового плана Евросоюза на 2021-2027 годы. Большинство депутаты предлагают, чтобы он составлял 1,3% от совокупного дохода ЕС.

Но правительства богатых стран, таких как Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания, согласны передать в общую казну не более процента денег своих налогоплательщиков.

Испанский либерал призывает найти компромисс:

«Задача в том, чтобы договориться о разнице между этими двумя цифрами, - сказал Адриан Васкес-Ласара. - Евросоюзу в ближайшие 7 лет потребуется много денег на политику, которую проводит Брюссель».

По мнению сторонников увеличение бюджета, европейские выборы в мае прошлого года показали, что граждане готовы раскошелиться на улучшение работы Евросоюза и жизни в нем.

Правоцентрист из Румынии считает, что нужно финансово поддерживать отстающие востоевропейские страны:

«Некоторые государства-члены хотят чтобы Евросоюз тратил меньше, а делал больше и был более справедливым, - сказал Зигфрид Мурешан. - Это не серьезная позиция».

А социалист из Португалии Маргарида Маркеш не даст согласия на бюджет, если в нём будут урезаны расходы на общественные нужды.

Португалия, а также Польша берут больше денег из общего бюджета ЕС, чем в него вносят. В нем возникнет существенная брешь после выхода из ЕС Великобритании, которая платила 60 миллардов евро. Возможно, придется увеличить взнос каждой из остающихся 27 стран и взимать больше с особенно крупных.

Парламентская хроника

В среду в Страсбурге Еврокомиссия и Совет ЕС проинформируют Европарламент о том, какому обращению подвергаются беженцы на внешних рубежах Союза. Евродепутатов особенно беспокоит гуманитарная ситуация на границах между Хорватией и Боснией, Грецией и Турцией, Испанией и Марокко. Внимание в Страсбурге будет привлечено к ухудшению условий, в которых содержатся мигранты в ливийских лагерях.

Другой вопрос в повестке дня сессии - как обеспечить в ЕС равенство мужчин и женщин? Законодатели поделятся своими мнениями о новой Стратегии достижения гендерного паритета, призовут покончить с насилием в семьях и ликвидировать разрыв между полами в оплате труда.

В Европарламенте обсудят также борьбу с отмыванием денег. Это тема стала особенно актуальной после так называемой "Утечки из Луанды". Старшую дочь бывшего президента Анголы душ Сантуша обвинили в использовании своего привилегированного положение для того, чтобы стать одной из самых богатых женщин в Африке.