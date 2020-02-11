Босния: солидарность, рождённая войной

"Мама, я скучаю по тебе" - написано на грязном окне этого заброшенного металлургического завода на севере Боснии и Герцеговины. Здесь, недалеко от хорватской границы, нашли приют сотни беженцев из самых разных стран. Ахмад проехал более пяти тысяч километров, чтобы попасть в Европу. В путешествие он отправился сразу после окончания Кабульской средней школы в декабре прошлого года.

- Почему ты уехал из Афганистана? - спрашивает корреспондент Euronews Анелиз Борджес.

- Потому что там война...- отвечает подросток.

Ахмад - один из двух тысяч беженцев, которым не нашлось места в официальных лагерях, созданных боснийскими властями. Они поселились заброшенных зданиях, так и оставшихся пустыми после Боснийской войны. Не умереть с голода им помогают местные жители, не по наслышке знающие о военных условиях.

"Нам не сложно поставить себя на их место, ведь мы тоже пережили войну, - говорит Златан Ковачевич из ассоциации SOS Bihac. - Мы видели мертвых детей и самые невообразимые ситуации. Именно это дает мне силы помогать людям. Я не могу смотреть на происходящее как 90 % европейцев. Я должен помочь»...

Златан и его команда SOS Bihac обходят все места в городе, где могут скрываться мигранты и беженцы, а когда обнаруживают их, регулярно навещают, предлагая помощь.

- Сколько здесь живёт народу? - спрашивает Анелиз Борджес.

- Семеро, - отвечает Златон Ковачевич.

- Как ты думаешь, что с ними будет?

- Бог его знает! Я могу помочь только 1 %, ведь мы одни. Но мы делаем то, что можем”...

Многие в Боснии убеждены, что этой маленькой стране со скудными ресурсами и тяжёлым прошлым просто не справиться в одиночку с притоком беженцев.

Мнения на улицах Бихача: "Здесь никто не контролирует ситуацию, - говорит этот мужчина. - Они не знают, сколько мигрантов прибыло, что они делают... Здесь царит хаос".

"Я не могу чувствовать себя в безопасности, - добавляет эта девушка. - Я, как и многие, считаю, что они представляют для нас угрозу".

"Боснию практически не затронул миграционный кризис 2015 года, - передает с улиц Бихача корреспондент Euronews Анелиз Борджес. - Но сегодня эта страна - одна из последних лазеек для мигрантов и беженцев, которые пытаются добраться до Европы. Только за прошлый год сюда прибыли почти 30 000 человек".

Сотрудники гуманитарных организаций ожидают, что в этом году показатели вырастут. Большинство приютов и лагерей беженцев перегружены, поэтому проблема с размещением и защитой людей станет более острой, убежден Дразен Розич, координатор в Боснии Международной организации по миграции: "Самое трудное дело - найти подходящее жилье, пустые школы, все, что возможно, чтобы по крайней мере зимой дать надлежащее жилье этим людям".

Но даже если удастся обеспечить Ахмада и его соседей жильем, надо будет подавать документы на получение статуса беженца, и положительный исход этой процедуры вовсе не гарантирован. В ожидании, когда откроется заветная дверь в Европу, они могут рассчитывать на солидарность, рождённую войной и принесёнными ей страданиями.