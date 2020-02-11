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Израиль

Споры о "сделке века" в ООН

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 Ирина Шелудкова
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Споры о "сделке века" в ООН
Авторское право
AP Photo/Majdi Mohammed
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Палестинцы отвергают "сделку века", предложенную президентом США Дональдом Трампом, и хотят справедливого мира. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.

А в это время тысячи палестинцев в Рамаллахе вышли на акцию протеста по призыву возглавляемого Аббасом движения ФАТХ.

По словам Аббаса, американский план мира игнорирует национальные права палестинцев и лишает их Восточного Иерусалима как столицы государства. "Я приехал сюда, чтобы от имени 13 миллионов палестинцев просить о долгосрочном мире. Я здесь, чтобы сказать — палестинцы отвергают эту американо-израильскую сделку по заключению мира", — сказал он.

В свою очередь, постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон выразил готовность к прямым переговорам и отметил, что за последние 10 лет палестинский лидер всего лишь один раз встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но много раз приезжал в Нью-Йорк, чтобы выступать с трибуны ООН:

"Аббас хорошо владеет искусством демагогии. Он приезжает в ООН, делает вид, что выступает за мир, но у себя на родине он занимается подстрекательством — перед тем как уехать, он призвал палестинцев к бунту и враждебным действиям по отношению к израильтянам. К сожалению, это привело к тому, что есть пострадавшие с обеих сторон".

После манифестации в Рамаллахе десятки людей направились к еврейскому поселению, начали жечь шины и забрасывать камнями израильских военных, которые в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.

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