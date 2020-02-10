Святой Влахо: защитник Дубровника

Euronews побывал в хорватском Дубровнике в разгар празднований в честь покровителя города [Святого Влаха](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9). Заступника почитают здесь более тысячи лет. По преданию, именно он спас город от атаки венецианского флота. Фестиваль Святого Влаха внесен в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО._

Дубровник - жемчужина южной Далмации, исторической области на побережье Адриатики. Город с долгой и удивительной историей богат достопримечательностями; он опоясан мощной крепостной стеной, на протяжении столетий защищавшей его от неприятеля. Однако здесь верят, что защиту обеспечивали не только камни... Марина Кристевич, экскурсовод, рассказывает: "Легенда гласит, что Влахо явился во сне священнику местного кафедрального собора и предупредил о приближающемся нападении венецианцев. Священник серьезно воспринял знак, сообщил властям, они укрепили оборону и город был спасен благодаря Святому Влахо. С тех пор он наш заступник и покровитель. У нас в городе - где-то 30 статуй Влахо, они установлены на всех самых важных зданиях; это такая символическая защита".

Первый раз шествия в честь Cвятого Влахо здесь провели еще в 972 году. Событие объединило жителей тогдашней Дубровницкой республики, сегодня почтить память заступника также выходят все от мала до велика.

Министр культуры Хорватии Нина Обулен-Коржинек напоминает: "10 лет назад фестиваль включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это еще раз подтверждает его значимость для города, страны, человечества в целом. Это настоящее культурное событие, укрепляющее самосознание жителей Дубровника".

После торжественной мессы по традиции происходит вынос мощей покровителя, процессия несет их через старый город. Праздник Святого Влаха - больше, чем дань традиции, это живые эмоции и живые впечатления. Николетта Беркович, местная жительница, рассказывает: "В этот день мы встаем рано-рано, вся семья надевает национальные костюмы, потом мы едем на мессу. Это особенный день".

Основные торжества разворачиваются в стенах и вокруг церкви Святого Влаха. Легенда гласит, что заступник не только охраняет город, но и исцеляет болезни горла. Историк Катарина Комач рассказывает: "Одним из чудес, которые он совершил, было исцеление маленького мальчика, тот подавился рыбной костью. Влахо совершил чудо, мальчик был спасен".

По традиции священники в Дубровнике благословляют прихожан, прикладывая типичные для этого региона двурогие свечи к горлу.

В день Святого Влахо в Дубровнике как будто возвращаются все старинные обычаи: костюмы, прецессии и салют дубровницких стрелков -"тромбунеров", они отвечают за открытие и закрытие торжества ("тромбунеры" вооружены традиционными короткими ружьями, выстрелы которых когда-то отпугивали врагов жемчужины Адриатики).

Макан Крешинир, член братства "тромбунеров", рассказывает: "Салют - еще и демонстрация нашей военной мощи, в древности было важно показать, что нам есть, чем защищаться. В 15 веке некоторые лучшие для того времени образцы оружия производились здесь, в нашем городе".

Официально фестиваль завершен, но праздничный настрой не покидает жителей Дубровника до глубокой ночи.