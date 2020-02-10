Глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не намерена выдвигаться на пост канцлера - AFP

Утром в понедельник нынешняя председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила на заседании партийного президиума, что на следующих парламентских выборах не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр готова найти подходящую кандидатуру от ХДС для участия в следующих парламентских выборах в Германии Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Markus Schreiber

Об этом практически одновременно сообщили и немецкие, и французские СМИ.

В Германии осведомленный журнал "Фокус" отмечает, что, согласно имеющейся информации, преемница Меркель на партийном посту Крамп-Карренбауэр заявила, что предполагает уйти с поста лидера ХДС после выборов.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже этим летом готова начать поиск подходящей кандидатуры от немецких консерваторов на должность главы кабмина Германии.

Есть информация, что таким кандидатом может стать член ХДС Армин Лашет, в настоящее время он возглавляет правительство федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Нынешний глава кабмина земли Северйный Рейн - Вестфалия Армин Лашет может стать кандидатом от немецких консерваторов на следующих парламентских выборах в ФРГ AP Photo, file, all rights reserved Michael Probst

Выборы в рейхстаг в Германии должны состояться в 2021 году.