Ученые ЕС помогут детям-инвалидам улучшить общение

Программа Futuris приглашает в польский город Познань, где ученые европейского исследовательского проекта Insension совершенствуют технологии, адресованные детям с ограниченными возможностями.

Специализированный детсад в Познани - в центре экспериментов. Дети, которые посещают заведение, страдают различными заболеваниями, ограничивающие их физические и умственные возможности, зачастую у них нарушена или отсутствует речь.

В помощь им исследователи предлагают технологии искусственного интеллекта и "интернет вещей". За экспериментами пристально следит Юстина Томчак, мать восьмилетнего мальчика, которому постоянно нужна помощь: "Для меня самое сложное - все время быть начеку, - признается женщина. - Это сложнее, чем купать ребенка, переодевать. Я постоянно пытаюсь понять, как он себя чувствует, не нуждается ли в чем-то".

Новая технология может предоставить Юстине дополнительную помощь, а мальчику - большую автономность. В детском саду детей с ограниченными возможностями наблюдают и снимают. Собранные видео- и аудиоматериалы поступают в базу , где их обрабатывают с опорой на искусственный интеллект. Координатор проекта Insension Михал Косьедовский рассказывает: "Камера наблюдает за человеком с ограниченными возможностями, а затем технология искусственного интеллекта научится распознавать его лицо. Для идентификации нужно немало факторов: и положение тела, и движения рук, и жесты, а также маленькие точки на лице, из которых складывается мимика и присущее человеку выражение".

Система фиксирует важные именно для этого ребенка маркеры, увязывая определённые жесты и мимику с потребностями ребенка, которые он не может озвучить. Директор детсада Юстина Тираковская считает новинку очень своевременной: " Предположим, у нас на попечении - новый ребенок с действительно серьезными нарушениями. Мы не всегда уверены, что понимаем его, не всегда можем сказать, что именно он хочет, что мы должны для него сделать. Технология помогает нам лучше понять потребности человека"

Технология нуждается в доработке, но исследователи надеются что она будет доступна родителям и воспитателям в ближайшее время. Юстина Томчак ждет ее с нетерпением: "На то, чтобы подготовить человека, который сможет оставаться с сыном один на один, порой уходит до 3 месяцев! Так вот, если подготовка может пройти без моего участия, без многих часов объяснений, показов, я буду просто счастлива".