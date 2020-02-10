Защита Евросоюза от коронавируса

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Евросоюз пытается защитить свои граждан от коронавируса. Борьбой с болезнями положено заниматься национальным органам здравоохранения, а брюссельские учреждения координируют усилия всех 27 стран-членов с целью предотвращения эпидемий.

Это также задача чрезвычайного заседания Совета министров здравоохранения ЕС, которое назначено в Брюсселе на четверг.

Учреждения Евросоюза охраняются от террористических нападений бельгийскими солдатами, но вскоре могут потребоваться средства билогической защиты. Их также может предоставать одно из государств-членов.

Видя, как быстро растет число заболевших в мире, еврокомиссар по кризисному управлению подчеркнул важность солидарности и сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса.

"Ситуация явно тревожная, она представляет серьёзную опасность для здоровья населения, - сказал Янес Ленарчич. - Этот вирус, как вы знаете, распространяется с огромной скоростью. Необходимы срочные меры, и мы стремимся к тому, чтобы они принимались согласованно. В этом контексте Еврокомиссия поддерживает созыв чрезвычайного Совета министров здравоохранения, который должен состояться позднее на этой неделе".

Сообщается, что в Китае от коронавируса умерло больше людей, чем во время вспышки в 2002-2003 годах Тяжёлого острого респираторного синдрома известного, как SARS или "атипичная пневмония". Европейские ученые видят в этих болезнях много общего, но просят предоставить им больше информации с мест.

“Мы находимся в постоянном контакте с китайскими властями, чтобы понять, как мы можем совместными усилиями остановить распространение этого вируса, - продолжал еврокомиссар. - Настало время объединить наши силы, работать вместе, сообща делать все возможное, чтобы остановить эту эпидемию".

Вышедшая из ЕС Великобритания своими силами вывозит свои граждан из наиболее пораженных регионов. А Франция попросила помочь ей в такой репатриации.

Корреспондент Euronews спросила представителя Еврокомиссии, будут ли введены обязательные для стран-членов меры.

"Меры, на которые вы ссылаетесь, относятся к компетенции государств-членов, эти государства должны принять меры, которые они считают наиболее важными, - ответил Стефан де Кеерсмакер. - Мы, со своей стороны, стараемся проявлять последовательный подход".

Коронавирус наносит ущерб глобальной торговле и мировой экономике. Какое значение придаёт Евросоюз пагубным последствиям для своего хозяйства?

"Наш первостепенный приоритет, наша главная забота должны быть посвящены мерам общественного здравоохранения, - ответил Ленарчич. - Экономические последствия вторичны, хотя и важны".

Совет министрв даст оценку реакции всего Евросоюза на вспышку коронавируса.