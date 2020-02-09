Партия Алиева берёт парламент

Правящая партия "Новый Азербайджан ",возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, получит большинство мандатов в новом парламенте страны. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Согласно двум компаниям, проводившим опросы на выходе с избирательных участков, "Новый Азербайджан" получает от 65 до 69 мандатов в 125 местном парламенте.

Еще 41 мандат, по данным американских социологов, получают независимые кандидаты. Досрочные парламентские выборы проводились впервые в истории

Азербайджана. Они были назначены президентом еще в конце прошлого года после самороспуска парламента.

Голосование проводилось по мажоритарной системе, по одномандатным округам. Предварительные результаты голосования ЦИК объявит в ночь на понедельник, окончательные итоги должны быть подведены в течение 20 дней.