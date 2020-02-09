Новый коронавирус продолжает распространяться в Европе

Новый коронавирус, вспышка которого была зарегистрирована в Китае чуть более месяца назад, продолжает распространяться в странах Старого Света. Во Франции общее число заболевших достигло 11 человек. Среди них - британцы, посетившие горнолыжную станцию Контамин-Монжуа. У французских школьников начались каникулы. И многие семьи направились в Альпы. Министр здравоохранения Аньес Бюзен, которая лично прибыла в расположенный недалеко от Контамин-Монжуа Сен-Жерве, попыталась успокоить отдыхающих и местных жителей.

Министр напомнила, что "нет никакого риска заражения, если вы просто столкнулись с его источником на улице. "Посмотрим как будет развиваться ситуация в течение недели. Решения принимаются каждый день в зависимости от получаемой информации. А сейчас, вы же видите, никто здесь не носит масок, жизнь идет своим чередом", - отметила Бюзен.

На предмет заражения коронавирусом обследованы жители двух лыжных курортов, в приоритетном порядке дети, контактировавшие с больным британским ребенком. Две школы, которые он посещал, закрыты для проверки.

Второй случай заражения коронавирусом подтвердило Министерство здравоохранения Испании. Он зафиксирован на Мальорке. В госпиталь был доставлен мужчина и члены его семьи.

Фернандо Симон, глава координационного центра по предупреждению заболеваний: "Речь идет о гражданине Великобритании, который на горнолыжном курорте во Франции контактировал с носителем вируса, а затем отправился на Балеарские острова. В настоящее время у этого человека хорошее самочувствие, практически нет специфических симптомов. Он выглядит здоровым. Но очевидно, что до тех пор, пока анализ на вирус показывает положительный результат, пациент должен быть изолирован ".

Ранее сообщалось об одном заболевшем на Канарских островах.

В воскресенье самолет с эвакуированными из Ухани британцами и гражданами ЕС приземлился на базе Брайз Нортон в английском графстве Оксфордшир. На борту находились более 200 человек. Затем на автобусах их перевезли в город Милтон-Кейнс, где разместили в отеле. Поданные Соединенного Королевства и другие европейцы помещены на двухнедельный карантин.