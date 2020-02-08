Франция: глава Федерации ледовых видов спорта ушел в отставку на фоне секс-скандала

Дидье Гайаге покинул пост президента Федерации ледовых видов спорта Франции. Отставка состоялась на фоне громкого скандала с изнасилованием фигуристки Сары Абитболь. Покинуть пост Гайаге призывала министр спорта Роксана Марасиняню.

Общаясь с журналистами после заседания совета федерации, Гайаге заявил: "До требований министерства и нескольких постыдных угроз лишения аккредитации, мне никогда не приходило в голову, что я могу стать помехой для федерации, которую я терпеливо восстанавливал почти 15 лет".

По словам Гайаге, ошибки в федерации совершались, но виновным он себя не считает. О многократных изнасилованиях со стороны своего бывшего наставника Жиля Бейера десятикратная чемпионка Франции в парном катании Сара Абитболь рассказала в книге "Такое долгое молчание". Речь в ней идет о девяностых годах, когда Сара была подростком. Гайаге обвиняют в том, что несмотря на поступавшие в начале 2000-х годов сигналы, он продолжал поддерживать Бейера.