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Франция

Франция: глава Федерации ледовых видов спорта ушел в отставку на фоне секс-скандала

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 Ирина Александрова
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Франция: глава Федерации ледовых видов спорта ушел в отставку на фоне секс-скандала
Авторское право
AP - Francois Mori
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Дидье Гайаге покинул пост президента Федерации ледовых видов спорта Франции. Отставка состоялась на фоне громкого скандала с изнасилованием фигуристки Сары Абитболь. Покинуть пост Гайаге призывала министр спорта Роксана Марасиняню.

Общаясь с журналистами после заседания совета федерации, Гайаге заявил: "До требований министерства и нескольких постыдных угроз лишения аккредитации, мне никогда не приходило в голову, что я могу стать помехой для федерации, которую я терпеливо восстанавливал почти 15 лет".

По словам Гайаге, ошибки в федерации совершались, но виновным он себя не считает. О многократных изнасилованиях со стороны своего бывшего наставника Жиля Бейера десятикратная чемпионка Франции в парном катании Сара Абитболь рассказала в книге "Такое долгое молчание". Речь в ней идет о девяностых годах, когда Сара была подростком. Гайаге обвиняют в том, что несмотря на поступавшие в начале 2000-х годов сигналы, он продолжал поддерживать Бейера.

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