ВОЗ будет бороться с фейковыми новостями о коронавирусе

Алкоголь и антибиотики не помогут, получать посылки из Китая безопасно. Всемирная организация здравоохранения призвала прекратить кампанию по распространению фейковых новостей. В организации рассказали о том, что будут сотрудничать с известными блогерами на Youtube и в Instagram, чтобы те сообщали своим подписчикам исключительно проверенные факты.

Жертвами коронавируса в Китае стали уже более 720 человек. Заразившихся – 34,5 тысячи. Еще в 24 странах подтверждены около 300 случаев инфицирования.

За последние сутки еще три человека заболели на круизном лайнере Diamond Princess. Всего зараженных — 64. Сейчас судно находится на двухнедельном карантине в порту японского города Иокогамы.

"Обо всех больных, обо всех заразившихся сейчас заботятся врачи. Мы также работаем над тем, чтобы пассажиры, оставшиеся на судне, как можно скорее сошли на берег. Нужно, чтобы всё работало без проволочек. То, что людям так долго приходится оставаться на корабле, — это печально, и мы не можем сидеть сложа руки", — заявил директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан.

Контроль за пассажирами, прибывающими из континентального Китая, усилили в Гонконге. Всем им придется пройти через 14-дневный карантин у себя дома или в отелях. Каждый день им будут звонить по телефону, также будут проводиться выборочные проверки. Власти специального административного района Китая даже грозят шестимесячным тюремным сроком тем, кто нарушит правила карантина.