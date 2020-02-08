Страны Латинской Америки готовы дать отпор коронавирусу

Спустя месяц после того как Китай объявил о вспышке пневмонии, вызванной новым коронавирусом, подтвержденных случаев заболевания не было зафиксировано лишь в Латинской Америке и Африке. Но все может измениться: Бразилия эвакуировала сорок своих граждан из китайского города Ухань, центра эпидемии.

Ранее в Рио-де-Жанейро врачи из Латиноамериканских стран прошли учебный курс по выявлению вируса. В семинаре приняли участие ученые из Колумбии, Аргентины, Уругвая, Панамы, Боливии, Чили, Эквадора, Парагвая и Перу.

"В странах Латинской Америки и Карибского бассейна пока нет ни одного случая заболевания." - сказала Сокорро Гросс, представитель Панамериканской организации здравоохранения в Бразилии. "Есть пациенты, которых мы наблюдаем".

Вернувшимся из Китая бразильцам придется провести в карантине 18 дней на авиабазе в Анаполисе. Три раза в сутки пациенты будут проходить медицинский осмотр. Тем временем специалисты надеются, что эпидемия пойдет на спад.

Розана Рихтманн, врач-эпидемиолог: "Я полагаю, что Китай, благодаря принятым мерам, скоро сможет взять под контроль распространение заболевания. Я восхищаюсь мужеством и стойкостью, которые проявляет Китай и правительство КНР в борьбе с эпидемией".

Что касается Африки, угроза распространения здесь нового коронавируса вполне реальна: на континенте работают десятки тысяч китайцев, а в Китае обучаются тысячи африканских студентов. Проблема может усугубиться тем, что в африканских государствах уровень развития медицины оставляет желать лучшего.